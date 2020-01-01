GM'ler Steph Curry'yi değil, Damian Lillard'ı seçti!

NBA genel menajerleri arasında yapılan yıllık ankette, maç kazandıracak şutu kullanacak en iyi oyuncu olarak Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard seçildi ve yıldız oyuncu, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'yi bu oylamada geride bıraktı.



Genel menajerler grubu, 19'uncu yıllık anketlerinde ligdeki en iyi takımlar ve oyuncular için oy kullandılar.



En 'clutch' şutörler söz konusu olduğunda, Lillard, genel menajerlerin bir maçın son şutunu kullanmasını isteyeceği oyuncu olarak seçildi. Blazers yıldızı, Curry'nin aldığı yüzde 25 oya kıyasla, genel menajerlerden yüzde 32 oy aldı.



Curry aynı ankette, geçtiğimiz yıl bu kategorisde yüzde 44 oy oranıyla lider konumdaydı.



Blazers'daki kariyeri boyunca Lillard, kritik anlarda isabet bulduğu şutlarla ligde meşhur olmuş, çok sayıda maç kazandıran şut sokmuş ve hayranları, maçın son saniyelerini bu sayede "Dame Time" olarak adlandırmışlardı.



