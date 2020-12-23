Giuliano: 'Hakemi konuşmak istemiyorum'

Başakşehir oyuncusu Giuliano, Fenerbahçe'ye mağlup olmalarının ardından açıklamalarda bulundu.



Brezilyalı maç sonunda; "Daha önce oynadığım bir yere dönmek çok özeldi. Fenerbahçe ile güzel anılarım vardı. Duygusal bir akşam oldu." dedi.



Başakşehirli oyuncu sözlerinin devamında; "Oyunu hakemle değerlendirmek istemiyorum. İlk yarıda çok iyiydik. Fenerbahçe kalemize yaklaşamadı. Uzun toplar ve ortalar denediler. Bunlarla şans bulup gole çevirdiler. İkinci yarıda şanslar bulduk ama yaşanan olayları gördünüz. 2 kişi eksik kalınca işler bizim için çok zor oldu." dedi.



