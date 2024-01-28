Girona'nın zirve inadı devam etti

İspanya La Liga'nın 22. hafta maçında Girona, Celta Vigo deplasmanına konuk oldu. Girona, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Girona'ya galibiyeti getiren golü 20. dakikada Portu attı.



Bu sonucun ardından Girona, puanını 55'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Celta Vigo, 17 puanda kaldı.



Girona, ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad ile sahasında karşılaşacak. Celta Vigo ise Osasuna deplasmanına gidecek.



