LaLiga'nın 20. haftasında Mguel Sanchez'in ekibi Girona ile Gaizka Garitano'nun ekibi Almeria karşı karşıya geldi.
Almeria Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere biterken konuk ekip Girona'da Aleix Garcia 80. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Girona puanını 49'a yükseltip maç fazlasıyla Real Madrid'in önünde liderliğe yükselirken, Almeria 6 puanla son sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Girona evinde Sevilla'yı ağırlarken, Almeria deplasmanda Real Madrid'e konnuk olacak.
Almeria Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere biterken konuk ekip Girona'da Aleix Garcia 80. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Girona puanını 49'a yükseltip maç fazlasıyla Real Madrid'in önünde liderliğe yükselirken, Almeria 6 puanla son sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Girona evinde Sevilla'yı ağırlarken, Almeria deplasmanda Real Madrid'e konnuk olacak.