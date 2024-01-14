Girona'dan sürpriz puan kaybı

LaLiga'nın 20. haftasında Girona deplasmanda Almeria ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Girona'dan sürpriz puan kaybı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2024 18:04
LaLiga'nın 20. haftasında Mguel Sanchez'in ekibi Girona ile Gaizka Garitano'nun ekibi Almeria karşı karşıya geldi.

Almeria Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 berabere biterken konuk ekip Girona'da Aleix Garcia 80. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Girona puanını 49'a yükseltip maç fazlasıyla Real Madrid'in önünde liderliğe yükselirken, Almeria 6 puanla son sırada kaldı. 

Ligin bir sonraki maç haftasında Girona evinde Sevilla'yı ağırlarken, Almeria deplasmanda Real Madrid'e konnuk olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery