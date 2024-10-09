Giovanni van Bronckhorst'tan Okan Buruk'a cevap!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu.
Hollandalı teknik adam, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözlerine cevap verdi.
Giovanni van Bronckhorst, "Okan Buruk'un söylediklerinden haberim var. Jose Mourinho ve Okan Buruk iyi teknik direktörler. Mourinho ile oyuncu ve teknik direktör olarak çok rakip olduk. Mourinho ile ilgili çok anlatacak bir şey yok! En iyilerden bir tanesi. Okan Buruk ise Galatasaray ile son zamanlarda neredeyse bütün kupaları almışlar. Kim olursanız olun, teknik adam olarak eleştirilirsiniz. Bu eleştirilerle başa çıkabilirim. Zamanla belki daha fazla kredim olacaktır. Mourinho ya da başka için başka seyredecektir. Hayatın bir parçası bunlar." dedi.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçındaki galibiyetin ardından, eleştiriler konusunda, "Beni eleştirmezler. Bugün ben kurtuldum, Giovanni van Bronckhorst'u eleştirirler. Yendiğimizde Mourinho eleştirildi. İki hafta ben eleştirildim. Şimdi de Beşiktaş'ın hocasını eleştirirler." demişti.
FERNANDO MUSLERA
2010 Dünya Kupası'nda Fernando Muslera'ya attığı gol hatırlatılan Giovanni van Bronckhorst, Galatasaraylı kaleci için, "Fernando Muslera'ya bir gol atmıştım, Süper Kupa öncesi bu gol hakkında konuştuk. İnsanlar bunu hatırlattı, bu olmasa belki konuşmazdık. İnsanların bu golden bahsetmesi hoştu. Ancak Muslera ise bu golü yemişti. Üzerinden çok geçti, Türkiye'deyiz ve Galatasaray'da başarılı yılları geçti. Aramızdaki rekabetten mutluyum. Onlarla yine oynayacağız. Sürekli maçı hissetmek istersiniz ve başarılı olmak istersiniz. Beşiktaş için ben de en iyisini diliyorum." sözlerini sarf etti.
Hollandalı teknik adam, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözlerine cevap verdi.
Giovanni van Bronckhorst, "Okan Buruk'un söylediklerinden haberim var. Jose Mourinho ve Okan Buruk iyi teknik direktörler. Mourinho ile oyuncu ve teknik direktör olarak çok rakip olduk. Mourinho ile ilgili çok anlatacak bir şey yok! En iyilerden bir tanesi. Okan Buruk ise Galatasaray ile son zamanlarda neredeyse bütün kupaları almışlar. Kim olursanız olun, teknik adam olarak eleştirilirsiniz. Bu eleştirilerle başa çıkabilirim. Zamanla belki daha fazla kredim olacaktır. Mourinho ya da başka için başka seyredecektir. Hayatın bir parçası bunlar." dedi.
OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçındaki galibiyetin ardından, eleştiriler konusunda, "Beni eleştirmezler. Bugün ben kurtuldum, Giovanni van Bronckhorst'u eleştirirler. Yendiğimizde Mourinho eleştirildi. İki hafta ben eleştirildim. Şimdi de Beşiktaş'ın hocasını eleştirirler." demişti.
FERNANDO MUSLERA
2010 Dünya Kupası'nda Fernando Muslera'ya attığı gol hatırlatılan Giovanni van Bronckhorst, Galatasaraylı kaleci için, "Fernando Muslera'ya bir gol atmıştım, Süper Kupa öncesi bu gol hakkında konuştuk. İnsanlar bunu hatırlattı, bu olmasa belki konuşmazdık. İnsanların bu golden bahsetmesi hoştu. Ancak Muslera ise bu golü yemişti. Üzerinden çok geçti, Türkiye'deyiz ve Galatasaray'da başarılı yılları geçti. Aramızdaki rekabetten mutluyum. Onlarla yine oynayacağız. Sürekli maçı hissetmek istersiniz ve başarılı olmak istersiniz. Beşiktaş için ben de en iyisini diliyorum." sözlerini sarf etti.