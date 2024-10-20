Giovanni van Bronckhorst: "Beyaz bir sayfa açalım!"

Beşiktaş'ın hocası Giovanni van Bronckhorst, Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak zorunda olduklarının altını çizdi, "Son paslar ve final vuruşlarında daha becerili olmalıyız. Kazanalım ve beyaz bir sayfa açalım" dedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Giovanni van Bronckhorst: 'Beyaz bir sayfa açalım!'
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20 Ekim 2024 10:05
Son güncelleme 20 Ekim 2024 10:37
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Tümosan Konyaspor'la kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Kartal milli ara öncesi oynadığı son maçta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken eleştiri oklarına hedef olmuştu.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Konyaspor maçı öncesi oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda uyarılarda bulundu. Hollandalı teknik adam, milli aranın ardından çıkacakları ilk müsabakayı kazanmak zorunda olduklarının altını çizdi.

"BEYAZ BİR SAYFA AÇALIM"

Futbolcularından Gaziantep FK beraberliğini unutmalarını isteyen siyah-beyazlı hocanın, "Gaziantep'te rahatlıkla kazanabilirdik ancak son dakika golüyle 2 puan kaybettik. Yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirseydik böyle bir kayıp yaşamazdık. Son paslar ve final vuruşlarında hem dikkatli hem de daha becerili olmak zorundayız. Gaziantep maçındaki gibi kaçan gollerin faturası ağır olabiliyor. Bu sorunu Trabzonspor deplasmanında da yaşamıştık. Hatta kendi evimizdeki Frankfurt maçında da kaçırdığımız goller yüzünden mağlup olduk. Konyaspor maçını mutlaka kazanalım ve beyaz bir sayfa açalım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Konya karşılaşmasının ardından Lyon (D) ve Galatasaray (D) ile çok kritik iki maç oynayacaklarına da vurgu yapan Giovanni van Bronckhorst, bu zorlu virajı başarılı biçimde dönebileceklerine inandığını sözlerine ekledi. 


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MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Mario, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Semih , Immobile

Konyaspor: Slowik , Adil , Uğurcan , Guilherme, Boranijasevic, Bazoer, Oğulcan, Melih, Kramer, Pedrinho, Keyta.


 

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