Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, takımın şampiyonluk kazanamaması durumunda "takas edilebileceğini" söyledi.



The Athletic'ten Sam Amick'e konuşan Antetokounmpo, Bucks'ın bu sezon şampiyonluk başarısına ulaşamadığı takdirde "takas edilebileceğini" kabul etti:



"Aklımın bir köşesinde 'Ya bu yıl iyi gitmezse?' gibi bir düşünce var mı? Var. Şampiyon olamazsak, takas edilebilirim. Bizim işimiz de böyle. Yaşadığımız dünya bu. Herkesinki bu şekilde."



Takım tarihinin en önemli sezonlarından birine giren Bucks, maaş bordrosu ve lüks vergisi ödemeleri için toplamda 267,9 milyon dolar harcayarak çok rahat olmadığı bir süreçte. Bu miktar, NBA'de Phoenix Suns'ın (408,9 milyon dolar) ve Minnesota Timberwolves'un (299,5 milyon dolar) ardından üçüncü en yüksek rakam konumunda.



Milwaukee ayrıca ikinci apronu aşan dört takımdan biri olarak, diğer kısıtlamaların yanı sıra takaslarda maaşları eşleştirmek için sözleşmeleri bir araya getiremediği bir konumda.



Jrue Holiday ve Damian Lillard için yapılan son takaslar sebebiyle elinde 2031'e kadar birinci tur draft seçimi bulunmayan Bucks, şu anda oluşturulan kadroyla 2024-25 sezonu sonuna dek oynamak zorunda olacak.



Antetokounmpo ve Bucks, normal sezonu 23 Ekim'de Philadelphia 76ers deplasmanında açacak.



