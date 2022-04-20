İspanya La Liga'da Getafe, deplasmanda Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmayı Getafe, 2-0'lık skorla kazandı.



Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 23 ve 51. dakikada Borja Mayoral kaydetti. Getafe'de Enes Ünal, 90 dakika sahada kaldı. Okay Yokuş, son anlarda oyuna girdi.



Getafe, iki maç sonra kazanarak 35 puana yükseldi. Celta Vigo ise 39 puanda kaldı.



Getafe, ligin bir sonraki haftasında Real Betis ile karşılaşacak. Celta Vigo ise Granada'ya konuk olacak.





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