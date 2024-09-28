Getafe, evinde 2 golle kazandı

İspanya La Liga 8. hafta maçında Getafe, evinde Alaves'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Getafe, evinde 2 golle kazandı
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28 Eylül 2024 16:59
İspanya La Liga 8. hafta maçında Getafe, Alaves ile karşı karşıya geldi. Alfonso Pérez Kolezyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Getafe'ye galibiyeti getiren goller 42 ve 58. dakikalarda sırasıyla Mauro Arambarri ve Luis Milla'dan (P) geldi.

Getafa'de forma giyen milli oyuncumuz Bertuğ Yıldırım, maça ilk 11'de başlayıp 74. dakikada yerini Borja Mayoral'a bıraktı.

Bu galibiyetle birlikte Getafe, ligdeki ilk 3 puanını almış oldu.

Bu sonuçla birlikte Getafe, ligdeki puanını 7'ye çıkarırken Alaves ise 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Getafe, evinde Osasuna'yı ağırlayacak. Alaves ise Barcelona deplasmanına gidecek.

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