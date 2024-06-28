Georgios Bartzokas, Olympiakos ile resmen sözleşme uzattı

Olympiakos, koç Georgios Bartzokas'ın sözleşmesinin 2025-26 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Georgios Bartzokas, Olympiakos ile resmen sözleşme uzattı
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28 Haziran 2024 23:57
THY EuroLeague'in güçlü ekiplerinden Olympiakos, çarpıcı bir hamleye imza attı.

Olympiakos, koç Georgios Bartzokas'ın sözleşmesinin 2025-26 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi 2025 yazında sona erecekti.

Kariyerinde Olympiakos'taki ikinci dönemini geçiren koç Bartzokas, 2020 yılından bu yana kırmızı-beyazlı ekibin başında yer alıyor.

Bu dört yıllık süreçte Olympiakos'u üç kez üst üste EuroLeague Final Four'una taşıyan 59 yaşındaki çalıştırıcı, iki kez de Yunanistan Ligi şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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