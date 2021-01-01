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George: "Morant'i, Derrick Rose ile kıyaslayabilirim"

LA Clippers süperstarı Paul George, Memphis Grizzlies guardı Ja Morant ile Detroit Pistons guardı Derrick Rose'a benzettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Paul George, Memphis Grizzlies guardı Ja Morant ile Detroit Pistons guardı Derrick Rose'a benzettiğini söyledi.

NBA'deki en atletik oyunculardan biri olarak sık sık 'Gecenin en iyi 10 hareketi' listelerinde yer alan bir oyuncu olan Morant hakkında, George, Grizzlies'in Clippers'ı 122-94 skorla mağlup etmesi sonrası şöyle övgülerde bulundu:

"İzlemesi çok eğlenceli. Başka bir açıklaması yok. Çok atletik, yetenekli ve çevik. Patlayıcılığını ve havada vücudunu yönlendirebilme kabiliyetini, Derrick Rose ile kıyaslayabilirim. Sürekli dikkat çeken hareketler ortaya koyabiliyor."

2020 sezonunda Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış olan Morant, bu sezon Memphis formasıyla maç başına 19.0 sayı, 3.2 ribaund ve 7.9 asist ortalamaları yakalıyor.


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