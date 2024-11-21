Philadelphia 76ers forveti Paul George, Memphis Grizzlies'e karşı alınan 117-111'lik yenilgide sol dizini tekrar esnetti.



ESPN, George'un gün içinde dizinden daha fazla teste tabi tutulacağını duyurdu. 76ers yıldızı daha önce hazırlık maçları döneminde de aynı dizini esnetmiş ve normal sezonun ilk beş maçında kenarda oturmak durumunda kalmıştı.



Dün geceki maç George, Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin aynı sahada forma giydikleri ilk maçtı. Embiid, dizindeki sakatlığı rehabilite ettiği ve bir medya mensubunu ittiği için aldığı ceza nedeniyle sezonun ilk dokuz maçını kaçırmıştı. Maxey ise hamstring sakatlığından kaynaklanan altı maçlık yokluğundan dönmüştü.



George, Grizzlies'e karşı 17 dakikada sahadan 6'da 1 isabetle 2 sayı kaydetti.



Sixers'ın yenilgisi takımı 2-12 derecesine düşürerek, ekibin Doğu Konferansı'nda 15. sıradaki yerini korumasına neden oldu.



