Genoa - Cagliari maçında kazanan yok!

İtalya Serie A'da Genoa ile Cagliari'nin karşı karşıya geldiği mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Genoa - Cagliari maçında kazanan yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2024 16:27
Son güncelleme 24 Kasım 2024 16:28
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Genoa, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Cagliari, 8. dakikada Razvan Marin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Genoa'da Morten Frendrup, 12. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Genoa, 59. dakikada Fabio Miretti'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Cagliari, bu gole bu kez 88. dakikada penaltıda Roberto Piccoli ile cevap verdi.

Genoa'da Mario Balotelli, 89. dakikada oyuna dahil oldu.

Yeni teknik direktörü Patrick Vieira ile ilk maçına çıkan Genoa, puanını 11 yaptı. Cagliari de 11 puana yükseldi.

Genoa, ligin bir sonraki haftasında Udinese deplasmanına gidecke. Cagliari, sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery