İtalya Serie A'nın 13. haftasında Genoa, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.



Cagliari, 8. dakikada Razvan Marin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Genoa'da Morten Frendrup, 12. dakikada skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



Ev sahibi Genoa, 59. dakikada Fabio Miretti'nin attığı golle 2-1 öne geçti. Cagliari, bu gole bu kez 88. dakikada penaltıda Roberto Piccoli ile cevap verdi.



Genoa'da Mario Balotelli, 89. dakikada oyuna dahil oldu.



Yeni teknik direktörü Patrick Vieira ile ilk maçına çıkan Genoa, puanını 11 yaptı. Cagliari de 11 puana yükseldi.



Genoa, ligin bir sonraki haftasında Udinese deplasmanına gidecke. Cagliari, sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak.



