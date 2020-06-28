Gençlerbirliği'nde, Kasımpaşa'ya karşı 2 eksik

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği'nde, Kasımpaşa'ya karşı 2 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2020 14:08
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında yarın (29 Haziran) Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde 31 puanla 12. sırada yer alan Gençlerbirliği, Kasımpaşa engelini geçerek küme düşme hattıyla puan farkını açmayı hedefliyor.

Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı iki maçta birer galibiyet ve mağlubiyet almıştı.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi ve Ömer Alper Tatlısu, Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacak.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için