Gençlerbirliği'nde yılın ilk yönetim kurulu toplantısı

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, ikinci devrenin ilk toplantısını yaptı

Haber; AA
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Gençlerbirliği'nde yılın ilk yönetim kurulu toplantısı
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04 Ocak 2022 13:54
Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, ikinci devrenin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplandı.

Toplantıda gündeme dair konular ve ikinci devre öncesi planlamalar konuşuldu. Başkan Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri, ikinci devrenin kırmızı-siyahlı kulüp için başarılarla dolu bir dönem olması temennisinde bulundu.

Toplantının sonunda stadyumdan sorumlu yönetim kurulu üyesi İsmet Beltan tarafından getirilen yaş pasta kesildi.


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