Gençlerbirliği'nde Taşkın Aksoy dönemi

Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği'nde Taşkın Aksoy dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2022 19:15
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy getirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adam için salı saat 12:00'de İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan başkent ekibinde 5. haftada yaşanan Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrılmıştı.

Gençlerbirliği, 6 haftası geride kalan 1. Lig'de hanesine yazdırdığı 6 puanla 14. sırada yer alıyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ