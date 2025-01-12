Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Gençlerbirliği oldu.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 28 ve 51. dakikada Michal Nalepa, 65. dakikada Moussa Djitte kaydetti.
Ligde üç hafta sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor -21 puanla son sırada yer aldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Gençlerbirliği, Kocaelispor'u ağırlayacak. Yeni Malatyasor, Pendikspor deplasmanına çıkacak.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 28 ve 51. dakikada Michal Nalepa, 65. dakikada Moussa Djitte kaydetti.
Ligde üç hafta sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor -21 puanla son sırada yer aldı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Gençlerbirliği, Kocaelispor'u ağırlayacak. Yeni Malatyasor, Pendikspor deplasmanına çıkacak.