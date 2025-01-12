Gençlerbirliği; Nalepa ve Djitte ile güldü

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maçı üç golle kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği; Nalepa ve Djitte ile güldü
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12 Ocak 2025 21:05
Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 28 ve 51. dakikada Michal Nalepa, 65. dakikada Moussa Djitte kaydetti.

Ligde üç hafta sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor -21 puanla son sırada yer aldı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Gençlerbirliği, Kocaelispor'u ağırlayacak. Yeni Malatyasor, Pendikspor deplasmanına çıkacak.

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