Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Manisa FK'yi konuk etti.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 6 ile 23. dakikalarda Metehan Mimaroğlu ve 11. dakikada Daniel Popa kaydetti.



Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 10 maça çıkan Gençlerbirliği, puanını 47'ye yükseltti ve 2. sıraya yükselerek maç fazlasıyla birlikte lider Kocaelispor ile arasındaki puan farkını 8'e indirdi.



33 puanda kalan Manisa FK ise 17. sırada, düşme hattında konumlandı.



1. Lig'de bir sonraki hafta Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Manisa FK ise Iğdır FK'yi ağırlayacak.



Gençlerbirliği-Manisa FK karşılaşmasını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ile Ankara Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Ertuğrul Onat da izledi.





Stat: Eryaman



Hakemler: Alpaslan Şen, Serdar Soydan, Mehmet Şengül



Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu (Dk. 75 Alperen Babacan), Zuzek, Oğuzhan Berber, Adem Eren Kabak (Dk. 66 Mikail Okyar), Nalepa (Dk. 75 Ensar Kemaloğlu), Amilton, Joca (Dk. 67 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 58 Leo Gaucho)



Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Birkan Yılmaz (Dk. 46 Yusuf Talum), Bartu Göçmen, Dino Arslanagic, Umut Erdem, Toure (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul), Cissokho, Ramirez, Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Kazım Can Kahya), Diallo (Dk. 46 Muhammed Enes Kiprit), Minchev (Dk. 68 Efe Taylan Altunkara)



Goller: Dk. 6 ve 23 Metehan Mimaroğlu, Dk. 11 Popa (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 29 Fıratcan Üzüm, Dk. 47 Amilton, Dk. 54 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Dk. 69 Cissokho (Manisa FK)







