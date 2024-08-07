Gençlerbirliği, genç futbolcusuyla imzaladı!

Gençlerbirliği, genç futbolcu Mert Tekin ile profesyonel sözleşme imzaladı.

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Gençlerbirliği, genç futbolcusuyla imzaladı!
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07 Ağustos 2024 23:01
Gençlerbirliği, akademi futbolcularından Mert Tekin ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol akademimizde yetişen 2005 doğumlu oyuncumuz Mert Tekin ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Profesyonel sözleşmeye imza atan oyuncumuz Mert Tekin'e hayırlı olsun diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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