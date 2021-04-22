Gençlerbirliği, 4 haftalık hasretini bitirmek istiyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. hafta açılış maçında cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.



Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.



Ligde kümede kalma mücadelesi veren başkent temsilcisi, son 4 haftadır galip gelemiyor. Özellikle son dakikalarda yediği gollerle puanlar kaybeden Gençlerbirliği, 32 puanla 20. sırada yer alıyor.



Düşme hattının bir basamak yukarısıyla arasında 3 puan fark olan kırmızı-siyahlılar, haftayı galibiyetle kapatarak kümede kalma umutlarını arttırmak istiyor.



Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde aldığı galibiyetlerle alt sıralardan kurtulan ve son 7 maçının 6'sını kaybetmeyen Çaykur Rizespor ise 42 puanla 11. durumda bulunuyor.



Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.



