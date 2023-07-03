Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası başlıyor!

Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası, salı günü Sırbistan'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası başlıyor!
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03 Temmuz 2023 22:47
Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası Sırbistan'da start veriyor.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 4-9 Temmuz tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 10'u kadın 17 milli sporcu temsil edecek.

Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak milli sporcuların isimleri şu şekilde:

Kadınlar: Belis Şakar, Burcunaz Narin, Defne Tanığ, Ekin Nazlı Okudur, Ela Naz Özdemir, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Özlem Yetim, Sudem Denizli, Talya Erdoğan

Erkekler: Ahmet Burak Işık, Aykut Mert İravul, Emir Batur Albayrak, Kuzey Tunçelli, Muhammed Yusuf Özden, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk

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