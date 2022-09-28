Genç hentbolcular tam burslu eğitim görecek!

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) kulüplerin de desteği ile gerçekleştirdiği ve Türk hentbolunda bir ilk olarak gerçekleşen proje kapsamında, 16 Yaş Altı Hentbol Kız Milli Takımı oyuncuları, Cent Koleji'nde tam burslu eğitim görecek.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre millilerin kitap, giysi, kırtasiye gibi tüm eğitim giderleri Cent Koleji tarafından, konaklamaları ise THF tarafından karşılanacak.



Öte yandan 16 Yaş Altı Hentbol Kız Milli Takımı'ndan oluşan takımın Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde Cent Koleji adıyla mücadele vereceği bildirildi.



Cent Koleji takımının antrenörlüğünü A Milli Kadın Hentbol Takımı Yardımcı Antrenörü ve 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı Başantrenörü Serkan İnci yapacak.





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