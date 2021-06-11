Genç basketbolcular Avrupa Şampiyonası'na hazır

Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye, antrenmanlarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç basketbolcular Avrupa Şampiyonası'na hazır
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11 Haziran 2021 15:09
Tekerlekli Sandalye Basketbol 22 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yalova'daki kamp çalışmalarını tamamlayan milliler, yarın organizasyonun düzenleneceği İtalya'ya gidecek.

Şampiyona, 14-18 Haziran tarihlerinde Udine kentindeki Lignano Sabbiadoro'da gerçekleştirilecek.

Türkiye A Grubu'nda İtalya, Fransa ve İsrail ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise Almanya, İspanya ve Polonya yer alıyor. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar yarı finale yükselecek.

Başantrenör Mahmut Kemal Okur yönetimindeki milli takımın 15 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Murat Can Alada, Rıdvan Aksoy, Mücahit Günaydın, Baran Oğuz, Mehmet Şirin Yılmaz, Umut Gürpınar, Ahmet Dedehan Ürkmez, Umutcan Yaşar, Mevlüt Erdenci, Hasan Efetürk, İzzet Alkış, Mehmet Erkan Kalpakçı, Arda Albayrak, Mahmut Açıkgöz, Murathan Atik.

2017 ve 2018'de Avrupa şampiyonu olan ay-yıldızlı ekibin şampiyonadaki maç programı ise şöyle:

14 Haziran Pazartesi

İtalya-Türkiye (TSİ 11.30)

15 Haziran Salı

Türkiye-Fransa (TSİ 16.45)

16 Haziran Çarşamba

Türkiye-İsrail (TSİ 11.30)

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