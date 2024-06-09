Gedson'a Arabistan'dan talip! Beşiktaş kararını verdi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e Arabistan'dan ilgi olduğu ortaya çıktı.
Suudi Arabistan'dan iki kulübün kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes'in menajerinin taliplilerle görüştüğü belirtildi.
Bununla birlikte Beşiktaş'a oyuncu ile ilgili resmi bir teklifin gelmediği de belirtildi.
20 MİLYON EURO BEKLİYOR
Beşiktaş, 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Portekizli orta sahadan 20 milyon Euro civarında bonservis geliri bekliyor ve bu rakamdan daha düşük bir tutara satmayı düşünmüyor.
Oyuncu ise kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmek istiyor.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Portekizli orta saha 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Suudi Arabistan'dan iki kulübün kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes'in menajerinin taliplilerle görüştüğü belirtildi.
Bununla birlikte Beşiktaş'a oyuncu ile ilgili resmi bir teklifin gelmediği de belirtildi.
20 MİLYON EURO BEKLİYOR
Beşiktaş, 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Portekizli orta sahadan 20 milyon Euro civarında bonservis geliri bekliyor ve bu rakamdan daha düşük bir tutara satmayı düşünmüyor.
Oyuncu ise kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmek istiyor.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Portekizli orta saha 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.