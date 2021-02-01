Gaziantep FK'da 3 ismin testi pozitif!

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nde 2'si futbolcu 3 kişinin Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'da 3 ismin testi pozitif!
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01 Şubat 2021 17:13
Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Gaziantep'te, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonrası 2 futbolcu ve 1 personelin sonucu pozitif çıktı.

Kulüp açıklamasında, "Profesyonel futbol takımımıza Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 2 futbolcumuzun ve 1 personelimizin daha sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Bu raporlarla birlikte takımımızda pozitif teşhis konulan kişi sayısı 4'e yükselmiştir." denildi.

Futbolcular ve personelin izolasyon ile tedavi sürecinin, ilgili protokoller dahilinde başlatıldığı aktarıldı.



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