Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta maçında Gaziantep FK, İstanbulspor'u konuk etti.



Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.



Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 24 ve 88 ve 90+2'de Kenan Kodro, 86. dakikada ise Eren Erdoğan kaydetti.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK, kupaya 3 puanla başladı. İstanbulspor, ilk maçta puan alamadı.



Gaziantep FK, kupada bir sonraki maç haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. İstanbulspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



Stat: Gaziantep Büyükşehir



Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Salih Burak Demirel



Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Daubin (Dk.84 Ertuğrul Ersoy), Furkan Soyalp (Dk.68 Maxim), Lungoyi (Dk.75 Halil İbrahim Dervişoğlu), Mandouki, Mirza Cihan (Dk.84 Eren Erdoğan), Sorescu (Dk. 68 M'Bakata), Kenan Kodro, Ogüz Özçiçek, Ömürcan Artan, Bruno



Uğur Okulları İstanbulspor: Mücahit Serbest, Yunus Bahadır, Tuncer Duhan Aksu, Fatih Tultak (Dk. 46 Okan Erdoğan), Michael Ologo, Sambissa (Dk 63 Emir Kaan Gültekin), Abdullah Dijlan Aydın (Dk.77 Loshaj), Kerem Şen, Muammer Sarıkaya (Dk.63 Modestas), Yusuf Ali Özer, Santos Laurentino (Dk.46 Diarra)



Goller: Dk. 24, 86 ve 90 Kenan Kodro, Dk. 84 Eren Erdoğan (Gaziantep FK)



Sarı kart: Dk. 42 Santos Laurentino, Dk.60 Okan Erdoğan, Dk.79 Modestas (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. Bruno 85 (Gaziantep FK)



