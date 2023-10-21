Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.



Gaziantep FK, 71. dakikada Nicolas N'Koulou'nun attığı golle öne geçti.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK 9 puana yükseldi. Antalyaspor da 9 puanda kaldı.



Gaziantep FK, ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Antalyaspor, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.



FİLİSTİN'E DESTEK



Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları sahaya "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankartla çıktı.



Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İki takımın oyuncuları sahaya kollarında siyah bantla çıktı.



İSRAİLLİ OYUNCULAR YER ALMADI



Öte yandan Bitexen Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ile Sagiv Jehezkel maç kadrosunda yer almadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Dragus'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Leite'nin solundan auta gitti.



15. dakikada Jevtovic'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Ömer Toprak'a çarptı. Ömer Toprak, topu bekletmeden uzaklaştırdı.



21. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Bünyamin Balcı'nın yaptığı sert vuruşta top, kaleci Nita'da kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada Dragus'un ceza sahası içerisinde Mustafa Eskihellaç ile yaptığı verkaçta bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Ömer Toprak, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



69. dakikada orta sahadan topu sürerek ceza sahasına giren Ogün Özçiçek, topu sağında bulunan Gradel'e gönderdi. Gradel'in pasıyla topla buluşan Dragus'un şutunda, top Ömer Toprak'a çarparak kornere çıktı.



70. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gradel'in kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, top kaleci Leite'nin sağından filelere gitti: 1-0.



83. dakikada sağ kanattan Gradel'in kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.



Gaziantep FK, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.



Stat: Kalyon



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu



Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 48 Ogün Özçiçek), Markovic (Dk. 63 Gradel), Maxim, Dragus (Dk. 85 Riascos)



Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Bahadır Öztürk (Dk. 45 Holtmann), Erdal Rakip (Dk. 61 Kaluzinski), Saric (Dk. 75 Assombalonga), Erdoğan Yeşilyurt, Larsson (Dk. 61 Bytyqi), Van de Streek (Dk. 61 Milosevic), Buksa



Gol: Dk. 70 Nkoulou (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 23 Erdal Rakip, Dk. 57 Saric (Bitexen Antalyaspor), Dk. 94 Gradel (Gaziantep FK)



