Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti sürüyor!

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti sürüyor!
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24 Eylül 2024 12:43
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, 4 maçtır galip gelemiyor.

Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1 ve Net Global Sivasspor'a 3-2 yenildi.

Dün evinde Trabzonspor ile oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan Güneydoğu Anadolu temsilcisinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligde aldığı 4 puanla 15. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gole engel olamadı. 

- Kozlowski cezalı duruma düştü 

Gaziantep FK'de 3 sarı kartı bulunan ve dünkü maçta kart gören orta saha oyuncusu Kozlowski, cezalı duruma düştü.

Kozlowski, ligin 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak ikas Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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