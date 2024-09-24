Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, 4 maçtır galip gelemiyor.
Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1 ve Net Global Sivasspor'a 3-2 yenildi.
Dün evinde Trabzonspor ile oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan Güneydoğu Anadolu temsilcisinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Ligde aldığı 4 puanla 15. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gole engel olamadı.
- Kozlowski cezalı duruma düştü
Gaziantep FK'de 3 sarı kartı bulunan ve dünkü maçta kart gören orta saha oyuncusu Kozlowski, cezalı duruma düştü.
Kozlowski, ligin 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak ikas Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1 ve Net Global Sivasspor'a 3-2 yenildi.
Dün evinde Trabzonspor ile oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan Güneydoğu Anadolu temsilcisinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Ligde aldığı 4 puanla 15. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gole engel olamadı.
- Kozlowski cezalı duruma düştü
Gaziantep FK'de 3 sarı kartı bulunan ve dünkü maçta kart gören orta saha oyuncusu Kozlowski, cezalı duruma düştü.
Kozlowski, ligin 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak ikas Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.