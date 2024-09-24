Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, 4 maçtır galip gelemiyor.



Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1 ve Net Global Sivasspor'a 3-2 yenildi.



Dün evinde Trabzonspor ile oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan Güneydoğu Anadolu temsilcisinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.



Ligde aldığı 4 puanla 15. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gole engel olamadı.



- Kozlowski cezalı duruma düştü



Gaziantep FK'de 3 sarı kartı bulunan ve dünkü maçta kart gören orta saha oyuncusu Kozlowski, cezalı duruma düştü.



Kozlowski, ligin 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak ikas Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



