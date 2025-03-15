Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı.



İlk yarısı 0-0 biten maçta Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golü 52. dakikada David Okereke kaydetti.



Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini elde eden ve son 5 maçta 4 galibiyet alan Gaziantep FK, puanını 38'e çıkardı.



Kayserispor ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 27 puan ile 17. sırada kaldı.



Gaziantep FK, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan gönderdiği pasla topla buluşan Okereke'nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Bilal Bayazit'te kaldı.

4. dakikada Cardoso'nun orta sahadan gönderdiği pasla meşin yuvarlakla buluşan Mane'nin yaptığı sert vuruşta kaleci topu kaleci Mustafa Burak Bozan kontrol etti.

31. dakikada Ali Karimi'nin sağ kanattan ortasında Cardoso'nun ceza sahasında bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan uzaklaştırdı.

52. dakikada Soresco'nun şutunda savunmaya çarpan topla buluşan Okereke'nin vuruşunda top, filelerle buluştu: 1-0.

56. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında Nazon'un vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazit, kornere gönderdi.

79. dakikada Karimi'nin ceza sahası yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Bakohen'nin vuruşunda topu, kaleci Mustafa Burak Bozan uzaklaştırdı.



Stat : Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin Aylak

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata, Semih Güler, Husic, Ndiaye, Lungoyi (Dk. 89 Muhammed Gümüşkaya), Kozlowski, Maxim (Dk. 62 Furkan Soyalp), Emre Taşdemir (Dk. 46 Ogün Özçiçek), Okereke (Dk. 85 Kenan Kodro), Boateng (Dk. 46 Sorescu)

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Carole, Attamah, Hosseini, Ramazan Civelek, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Cardoso, Bourabia (Dk. 63 Bahoken), Mane (Dk. 77 Ackah), Nazon (Dk. 84 Talha Sarıaslan)

Gol: Dk. 52 Okereke (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 34 Bourabia (Bellona Kayserispor), Dk. 34 Ndiaye, Dk. 40 Boateng (Gaziantep FK)







