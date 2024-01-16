Gaziantep FK'de Brayan Riascos'un sözleşmesi feshedildi

Gaziantep FK, Brayan Riascos ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucu feshetti.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'de Brayan Riascos'un sözleşmesi feshedildi
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16 Ocak 2024 14:12
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 29 yaşındaki Kolombiyalı forvet Brayan Riascos ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Brayan Riascos ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Brayan Riascos'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kolombiyalı futbolcu, sezon başında Ukrayna takımlarından Metalist Kharkiv'den kiralanmıştı.

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