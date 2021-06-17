Gaziantep FK'dan Doğan Erdoğan teklifi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü son olarak Ç.Rizespor'da forma giyen Doğan Erdoğan'ı transfer etmek için girişimlerde bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'dan Doğan Erdoğan teklifi
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17 Haziran 2021 12:55
Doğan Erdoğan
Doğan Erdoğan
Rizespor
Gaziantep Futbol Kulübü son olarak Ç.Rizespor'da forma giyen Doğan Alemdar ile görüşmeye başladı.

Gaziantep Güneş Spor Müdürü Ali Budak'ın haberine göre; Sezon başı kampına kadroda eksik olan bölgeleri doldurmayı amaçlayan kırmızı siyahlılar son olarak Ç.Rizespor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha bölgesinde oynayan Doğan'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

Yabancı kuralında TFF'nin geri adım atmamasıyla birlikte kadro planlamasınıda yerli oyuncular üzerine endeksleyen bir strateji üzerine kurmayı amaçlayan Gaziantep FK bu doğrultuda Doğan Alemdar'a teklif götürdü.

Oyuncu ile görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken bu transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği gelen bilgiler arasında yer aldı.


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