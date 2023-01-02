Gaziantep FK'da, Başakşehir mesaisi devam ediyor

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'da, Başakşehir mesaisi devam ediyor
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02 Ocak 2023 21:51
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü oynanacak Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı takım, salı günü gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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