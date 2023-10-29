29 Ekim

Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK, 30 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanında
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29 Ekim 2023 14:12
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK, 30 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligin ilk 9 haftasında 6 mağlubiyet 3 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 7 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 9 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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