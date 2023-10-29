Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK, 30 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligin ilk 9 haftasında 6 mağlubiyet 3 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 7 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.
Ligde aldığı 9 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.
Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Ligin ilk 9 haftasında 6 mağlubiyet 3 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 7 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.
Ligde aldığı 9 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.
Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.