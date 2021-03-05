Gaziantep, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA
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Gaziantep, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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05 Mart 2021 15:16
Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlık çalışmalarını tamamlayarak maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.



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