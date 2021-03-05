Gaziantep, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantep, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlık çalışmalarını tamamlayarak maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlık çalışmalarını tamamlayarak maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.