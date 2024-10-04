Gaziantep Basketbol galibiyet serisi peşinde

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak Gaziantep Basketbol, galibiyet serisi yakalamak istiyor.



Lige iç sahada iLab Basketbol'a 82-79 yenilerek başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ikinci haftada TED Ankara Kolejliler'i 89-85, geçen hafta ise seyircisi önünde İstanbul Ankaspor'u 81-77 mağlup etti.



Gaziantep Basketbol, ligin 4. haftasında konuk olacağı Esenler Erokspor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.



Başantrenör Ali Yıldırım, AA muhabirine, lige yenilgiyle başladıklarını ancak hızlı bir refleksle toparlandıklarını söyledi.



Takımın mücadele hırsından memnun olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:



"İlk maçta evimizde şanssız bir yenilgi aldık. O maçta son ana kadar takım iyi mücadele etti. Sonrasında aldığımız iki galibiyet takıma öz güven getirdi. Şimdi çok yatırım yapan, üst lige çıkma favorisi olan Esenler Erokspor ile karşılaşacağız. Genç ve tecrübeli oyuncuları harmanlayarak her maçı son topa kadar oynamak istiyoruz. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bunu yapabilecek ekibe sahibiz. Haftayı iyi geçirdik. Enerjik antrenmanlar yaptık. Enerjimizi tecrübeyle birleştirip kazanmak istiyoruz. Bu karşılaşmanın ardından 4 maç oynayacağız ve bunların 3'ü deplasmanda olacak. Ama buradan alnımızın akıyla çıkacağımıza eminim."



Emir Arda Sivas: "Galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz"



Takımın genç oyuncularından Emir Arda Sivas, ligin en formda takımıyla karşılaşacaklarını ifade etti.



Antrenmanların yoğun ve enerjik geçtiğini belirten Emir Arda, şöyle konuştu:



"Rakibimizin mağlubiyeti bulunmuyor. Ama kesinlikle yenilmeyecek bir takım değil. Maça kesinlikle kazanmak için çıkacağız. Bütün hafta boyunca iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İstanbul deplasmanı, her zaman zordur, bunun farkındayız. Bu maça iyi hazırlandık. Sonuna kadar kendimize güveniyoruz. Onları enerjimizle yenip galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz."



