Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 5. hafta maçında İtalya, sahasında Estonya'yı konuk etti.



Karşılaşmayı İtalya, 5-0 kazandı.



İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Kean, 69 ve 89. dakikalarda Retegui, 71. dakikada Raspadori ve 90+2. dakikada Bastoni kaydetti.



GATTUSO, İLK MAÇINA ÇIKTI



İtalya'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso, Estonya karşısında takımının başında ilk resmi maçına çıktı.



Bu sonuçla birlikte İtalya, 2 maç eksikle puanını 6'ya çıkardı ve grupta 3. sırada konumlandı. Estonya ise 3 puan ile 4. sırada yer aldı.



Grupta gelecek maçta İtalya, İsrail'e konuk olacak.