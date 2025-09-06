Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 5. hafta maçında İtalya, sahasında Estonya'yı konuk etti.
Karşılaşmayı İtalya, 5-0 kazandı.
İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Kean, 69 ve 89. dakikalarda Retegui, 71. dakikada Raspadori ve 90+2. dakikada Bastoni kaydetti.
GATTUSO, İLK MAÇINA ÇIKTI
İtalya'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso, Estonya karşısında takımının başında ilk resmi maçına çıktı.
Bu sonuçla birlikte İtalya, 2 maç eksikle puanını 6'ya çıkardı ve grupta 3. sırada konumlandı. Estonya ise 3 puan ile 4. sırada yer aldı.
Grupta gelecek maçta İtalya, İsrail'e konuk olacak.
