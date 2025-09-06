05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
0-2
05 Eylül
Slovenya-İsveç
2-2
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
0-1
05 Eylül
İtalya-Estonya
5-0
05 Eylül
Moldova-İsrail
0-4
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
0-2
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
5-0
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
0-0
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
5-1
05 Eylül
İsviçre-Kosova
4-0

Gattuso'dan İtalya'ya 5 gollü merhaba!

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 5. hafta maçında İtalya, sahasında Estonya'yı 5-0 mağlup etti.

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 5. hafta maçında İtalya, sahasında Estonya'yı konuk etti.

Karşılaşmayı İtalya, 5-0 kazandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Kean, 69 ve 89. dakikalarda Retegui, 71. dakikada Raspadori ve 90+2. dakikada Bastoni kaydetti.

GATTUSO, İLK MAÇINA ÇIKTI

İtalya'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso, Estonya karşısında takımının başında ilk resmi maçına çıktı.

Bu sonuçla birlikte İtalya, 2 maç eksikle puanını 6'ya çıkardı ve grupta 3. sırada konumlandı. Estonya ise 3 puan ile 4. sırada yer aldı.

Grupta gelecek maçta İtalya, İsrail'e konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
