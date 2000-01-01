Gasol: "Kobe, ilk maçtan İspanyolca konuşmaya başlamıştı"

Los Angeles Lakers'ın eski yıldızı Pau Gasol, merhum eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın İspanyolca konuşmasının onunla kimya oluşturmasına yardımcı olduğunu söyledi.



Gasol kısa süre önce ESPN'den Omar Raja ile bir röportaj yaptı ve konuşulan konulardan biri, Lakers efsanesi Kobe ile ilişkisiydi.



Gasol, Bryant ile en başından nasıl anında bağlantı kurduklarıyla ilgili konuştu. Bu, büyük ölçüde Bryant'ın Gasol'ü evinde hissetmesi için ekstra bir çaba göstermesi sayesinde olmuştu ve bu da, kendisiyle ana dilinde konuşmasıydı:



"İlk maçtan hemen sonra İspanyolca konuşmaya başlamıştı. Antrenmanlarda, maçlarda. Harikaydı. Küçükken babası İtalya'da oynadığı için gerçekten iyi İtalyanca konuştuğunu bilsem de, beklemediğim bir şeydi."



"Ama Vanessa ile evlendikten sonra İspanyolca'yı da çok iyi konuşuyordu ve belli ki bazı şeyler kapmıştı. Harikaydı, arada biraz İspanyolca konuşurduk, özellikle de ilk yıllarımızda, rakiplerin bizi anlayamaması için. Bize bakıp 'ne konuşuyorsunuz?' derlerdi. Çok komikti, en başından bu bağı ve ilişkiyi belirleyen şeylerden biri olmuştu."



Anlaşıldığı üzere, bu yalnızca Kobe Bryant'tan büyük bir jest değil, aynı zamanda rakiplere karşı rekabetçi bir avantaj sağlamak amacıyla da yapılmıştı.



