Garry Rodrigues transferi "bonservise" takıldı!

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues için Komşu'dan flaş bir iddia geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Garry Rodrigues transferi 'bonservise' takıldı!
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19 Ağustos 2020 17:03
Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Garry Rodrigues ile ilgili Yunanistan cephesinde sıcak gelişmeler var.

Olympiakos tarafının "Bize önerildi" dediği 29 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde Yunan ekibinin, "Bonservisini alırsan olur" dediği kaydedildi.

Garry Rodrigues'in bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'in, oyuncuyu bonservissiz şekilde vermek istemediği ve bu nedenle transferin gerçekleşemediği belirtildi.

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık anlaşması olan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



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