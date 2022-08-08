Gana Gueye'den Nottingham Forest'a ret

Paris Saint-Germain'de giyen Idrissa Gueye'nin, Nottingham Forest'tan gelen teklifi reddettiği öne sürüldü.



Fransız medyasında yer alan haberde; PSG'de kadroda düşünülmeyen Gueye'ye İngiliz ekibinin 3 yıllık bir sözleşme önerdiği ancak bu teklifin 32 yaşındaki futbolcu tarafından geri çevrildiği belirtildi.



Gana Gueye'nin ayrıca transfer döneminde Galatasaray'dan gelen teklifi de kabul etmediği hatırlatıldı.



Senegalli futbolcu için Everton'ın, PSG ile görüşme halinde olduğu kaydedilirken, taraftarın anlaşma sağlayamaması durumunda Gueye'nin kalan bir yıllık kontratını PSG'de tamamlayabileceği ifade edildi.





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