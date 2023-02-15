Galatasaraylılar, Volkan Demirel'i alkışladı

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat ayı olağan toplantısında Can Çobanoğlu açıklamalar yaptı.



Can Çobanoğlu, deprem felaketinde renk tanımadan yardımlara destek veren Fenerbahçe, Beşiktaş başta olmak üzere tüm kulüplere teşekkür ederken, "Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda iken milli sporcumuz olarak hizmet etmiş olan Volkan Demirel kardeşim ilk işaret fişeğini atmıştır. Gözlerinden öpüyorum." dedi.



Galatasaraylı üyeler, Volkan Demirel'in adı geçince destek alkışlarıyla konuşmayı kesti.



"VOLKAN'IN YÜREĞİNDEKİ VATAN SEVGİSİ ÖNEMLİ!"



Çobanoğlu, "Takımı hiç önemli değil. Yüreğindeki ay yıldız ve bayrak sevgisi, bulunduğu yere hizmet sevgisi önemli. Volkan Demirel'e ve ailesine teşekkür ediyorum." dedi.



"GÖKHAN ZAN'IN YARDIM ÇIĞLIKLARI VARDI"



"Formamızı giymiş Gökhan Zan'ı unutmuyoruz." diyen Çobanoğlu, "Gökhan Zan'a teşekkür ediyorum. Yardım çığlıkları vardı. Bölgeye acil yardım için bu kardeşlerimiz ön ayak oldular. Teşekkürü bir borç biliyorum." ifadelerini kullandı.





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