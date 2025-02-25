Galatasaraylı basketbolcu Livingston sakatlandı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Otis Livingston'ın sol diz arka çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaraylı basketbolcu Livingston sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2025 21:17
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Otis Livingston'ın sol diz arka çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Beko ile oynanan ING Türkiye Kupası Dörtlü Final maçında dizinde ağrı hisseden Livingston'ın yapılan kontrollerinde sol diz arka çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li oyuncunun tedavisine başlandığını belirtildi.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery