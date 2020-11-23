Galatasaray'ın hedefi 4x4

Milli ara öncesi Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı kazanarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da hedef çıkışı sürdürmek. Üst üste Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, bugün Türk Telekom Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u da devirmesi halinde puanını 19'a yükselterek iddiasını gösterecek.



KULÜBEYE AKADEMİDEN TAKVİYE GELECEK

Muslera ve Okan Kocuk'un yokluğunda Kayserispor maçında kaleyi Fatih Öztürk koruyacak. Kulübede ise yedek kaleci olarak 18 yaşındaki Emircan Seçgin oturacak. Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol da maç kadrosunda yerlerini alacak.



2

Galatasaray, ligde bu sezon iç sahada 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.



