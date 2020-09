Galatasaray'ın Fatih Terim'e hediye planı: Okay Yokuşlu

Galatasaray'da rota Okay Yokuşlu'ya çevrildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü Celta Vigo'ya 1.5 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapıldı. Fatih hocanın 1.5 senedir istediği eski öğrencisi için yönetim bu kez çok ısrarcı. Celta Vigo 'ya 1 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapan ve zorunlu satın alma önerisi de sunan Cim Bom, İspanyollar'ın tavrı sonrası rakamı yükseltme kararı almıştı



ZORUNLU SATIN ALMA TEKLİFİ



Sarı Kırmızılı yönetimin ayrıca Okay Yokuşlu için sezon sonunda 4 milyon Euro zorunlu satın alma teklifinde de bulunarak İspanyol kulübünden cevap beklediği öne sürüldü. İspanyol kulübünün bu gelişmeden sonra Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği ortaya çıktı. Bu transferin birkaç gün içinde netlik kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.



YÖNETİMDEN HOCAYA HEDİYE



Şimdi gözler İspanyollar'ın vereceği cevapta. 2 gündür antrenmanlarda yer almayan ve bireysel çalışan Okay, dün takımla çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım'dan eski öğrencisini mutlaka takımda görmeyi hedefliyor. Transferde geç kalan yönetim de Okay transferiyle hocanın gönlünü almak istiyor.