Galatasaray'ın 396 bin euroluk transfer limiti kaldı!

Galatasaray'da, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun kiralanmasının ardından kalan limit belli oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 396 bin euroluk transfer limiti kaldı!
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27 Ocak 2021 08:27
Galatasaray'da gözler transfere bakarken, Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Kurulu'nun belirlediği harcama limitleri, birçok takım gibi sarı-kırmızılıların da elini kolunu bağladı.

Başkan Mustafa Cengiz, Trabzonspor ile birlikte artıda olan iki kulüpten biri olduğunu söylerken, Cim-Bom'un da bütçesi iyice azaldı.

Sarı-kırmızılılar, hem Henry Onyekuru hem de Halil Dervişoğlu'nu kiralayarak takıma kattı. Onyekuru'nun alacağı 750 bin euro, Halil'in de yıl sonuna kadar kazanacağı 3 milyon liralık net bedel, harcama limitlerinden götürecek.

Galatasaray'ın elinde 396 bin euroluk bir limit kaldı. Bu nedenle Aslan, takviyesini düşündüğü isimler için ya bu kadar bir bedel harcayabilecek ya da bazı oyuncuları satıp ya da kiralayarak harcama limitlerinden kendisine yer açacak.





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