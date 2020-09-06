Galatasaray'dan üç isme talip oldular

Süper Lig'de sıkıntı yaşamak istemeyen Atakaş Hatayspor Galatasaray'ın 3 futbolcuna talip oldu. .

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Galatasaray'dan üç isme talip oldular
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06 Eylül 2020 15:08
TFF 1'Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Atakaş Hatayspor transferde hareketli saatler yaşıyor.

Bordo-beyazlılar Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Jese Sekidika, Jimmy Durmaz ve Emin Bayram'a talip oldu.

Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın, Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'i bizzat arayarak oyuncular hakkında bilgi aldığı iddia edildi.



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