Galatasaray'dan üç isme talip oldular

TFF 1'Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Atakaş Hatayspor transferde hareketli saatler yaşıyor.
Bordo-beyazlılar Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Jese Sekidika, Jimmy Durmaz ve Emin Bayram'a talip oldu.
Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın, Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'i bizzat arayarak oyuncular hakkında bilgi aldığı iddia edildi.
Bordo-beyazlılar Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Jese Sekidika, Jimmy Durmaz ve Emin Bayram'a talip oldu.
Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın, Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'i bizzat arayarak oyuncular hakkında bilgi aldığı iddia edildi.