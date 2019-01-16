Galatasaray'da Semih Kaya sürprizi!

Genç stoperi Ozan Kabak'ı 12 milyon euro ile Bundesliga ekibi Stuttgart'a satan, defanstaki boşluğu eski futbolcusuile doldurmak istiyor.A Spor'un haberine göre Galatasaray, Çekya Ligi takımlarından Sparta Prag forması giyen Semih Kaya'yı gündemine aldı.Fatih Terim'in onayı ile harekete geçen Galatasaray'ın ilk olarak Semih'i sezon sonuna kadar kiralamayı düşündüğü belirtildi.2017 yılında Galatasaray'dan 2 milyon euroya Sparta Prag'a transfer olan 27 yaşındaki stoper, bu sezon 12 kez takımının formasını giydi.