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Galatasaray'da Semih Kaya sürprizi!

Ozan Kabak'ı 12 milyon euroya Stuttgart'a satan Galatasaray, stoper bölgesi için eski oyuncusu Semih Kaya'yı düşünüyor.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da Semih Kaya sürprizi!
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16 Ocak 2019 17:35
Genç stoperi Ozan Kabak'ı 12 milyon euro ile Bundesliga ekibi Stuttgart'a satan Galatasaray, defanstaki boşluğu eski futbolcusu Semih Kaya ile doldurmak istiyor.

A Spor'un haberine göre Galatasaray, Çekya Ligi takımlarından Sparta Prag forması giyen Semih Kaya'yı gündemine aldı.

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Fatih Terim'in onayı ile harekete geçen Galatasaray'ın ilk olarak Semih'i sezon sonuna kadar kiralamayı düşündüğü belirtildi.

2017 yılında Galatasaray'dan 2 milyon euroya Sparta Prag'a transfer olan 27 yaşındaki stoper, bu sezon 12 kez takımının formasını giydi.

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