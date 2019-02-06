Galatasaray'da Muslera yerine iki aday

Galatasaray'da son dönemde yediği hatalı gollere Alanyaspor'da bir yenisini daha ekleyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde bambaşka bir yere sahip olsa da kendisine yöneltilen eleştirilerin dozu her geçen gün artmaya başladı.Galatasaray kariyerinde sayısız kupa kazanan ve en fazla forma giyen yabancı futbolcu olarak tarihe geçmek üzere olan Muslera'nın sezon sonunda sarı-kırmızılı külübe veda edeceği haberleri de kulislerde konuşulmaya başladı.Galatasaray'dan kazandığı yıllık 3.6 milyon euro ile sarı-kırmızılı takımın en çok kazanan ikinci futbolcusu olan Muslera'nın hem maliyetinden kurtulmak hem de 32 yaşındaki file bekçisinden transfer geliri elde etmeyi planlayan sarı-kırmızılı kulübüün Uruguaylı file bekçisi için gelen tüm teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.Fernando Muslera'nın olası satışı durumunda da Akhisar'dan Fatih Öztürk ve Başakşehir'den Volkan Babacan'ı hazırda tutan sarı-kırmızılı yönetimin gelecek sezonun kaleci transfer planlamasını şimdiden yapmaya başladığı ifade edildi.