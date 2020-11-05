Galatasaray'da 'ağır' endişe!

Galatasaray'da Marcao ve Saracchi'nin yokluğunda defansın merkezinde Donk, sol bekte ise Linnes görev yapacak. Terim güçlü fizikleri ile dikkat çeken ama aynı zamanda ağır kalan Luyindama-Donk ikilisinin zaaflarının ortaya çıkmaması için beklerden daha dikkatli olmalarını isteyecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 'ağır' endişe!
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05 Kasım 2020 07:47
Galatasaray'da Marcao ve Saracchi'nin yokluğunda savunmanın ağır kalabileceği endişesi tedirginlik yaratıyor.

Defansın merkezinde Donk, sol bekte ise Linnes görev yapacak.

Ancak Teknik Direktör Fatih Terim bu nedenle güçlü fizikleri ile dikkat çeken ama aynı zamanda ağır kalan Luyindama-Donk ikilisinin bu zaaflarının ortaya çıkmaması için beklerden daha dikkatli olmalarını isteyecek.





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