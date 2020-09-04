Galatasaray'da 600 bin TL kasada kaldı

Kerem Aktürkoğlu'nun Florya'da idmanlara çıkmasına karşın resmi açıklamanın bekletilmesi merak ediliyordu

Haber; Sabah
Galatasaray'da 600 bin TL kasada kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2020 12:00
Kerem Aktürkoğlu'nun bir aydır İstanbul'da olmasına ve Florya'da idmanlara çıkmasına karşın resmi açıklamanın bekletilmesinin nedeni ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar eğer 31 Ağustos'tan önce Kerem'in transferi duyursaydı Başakşehir'e 600 bin TL yetiştirme bedeli ödemek zorunda kalacaktı. Bu yüzden transfer Eylül'ün ilk günü açıklandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için