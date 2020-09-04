Galatasaray'da 600 bin TL kasada kaldı

Kerem Aktürkoğlu'nun bir aydır İstanbul'da olmasına ve Florya'da idmanlara çıkmasına karşın resmi açıklamanın bekletilmesinin nedeni ortaya çıktı.



Sarı-kırmızılılar eğer 31 Ağustos'tan önce Kerem'in transferi duyursaydı Başakşehir'e 600 bin TL yetiştirme bedeli ödemek zorunda kalacaktı. Bu yüzden transfer Eylül'ün ilk günü açıklandı.