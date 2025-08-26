26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Galatasaray, Zaniolo kararından geri adım atmıyor!

Galatasaray, Udinese'nin Nicolo Zaniolo için sunduğu şartlara sıcak bakmıyor.

calendar 26 Ağustos 2025 16:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, Zaniolo kararından geri adım atmıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Zaniolo için taleplerinde henüz yumuşama göstermedi.

SportItalia'da yer alan haber göre Udinese oyuncuyu şartlı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor ancak Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonu ya da nakit para istiyor. Ücretlerde de farklar var.

Haberin detaylarında transfer döneminin kapanmasına günler kala Galatasaray, daha cazip teklifler gelmezse bedelli kiralama seçeneğine yönelebileceği belirtildi.

Bu sezon Nicolo Zaniolo, Kayserispor karşılaşmasında Victor Osimhen'e asist yapmıştı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.