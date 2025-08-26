Galatasaray, Zaniolo kararından geri adım atmıyor!

Galatasaray, Zaniolo için taleplerinde henüz yumuşama göstermedi.
SportItalia'da yer alan haber göre Udinese oyuncuyu şartlı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor ancak Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonu ya da nakit para istiyor. Ücretlerde de farklar var.
Haberin detaylarında transfer döneminin kapanmasına günler kala Galatasaray, daha cazip teklifler gelmezse bedelli kiralama seçeneğine yönelebileceği belirtildi.
Bu sezon Nicolo Zaniolo, Kayserispor karşılaşmasında Victor Osimhen'e asist yapmıştı.
